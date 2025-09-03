Dakar : un commerçant déféré au parquet pour s’être frotté sur une femme dans un bus Tata

Lundi 1er septembre, un trajet ordinaire à bord du bus numéro 58 a tourné au scandale en pleine Médina. I. Sy, 27 ans, commerçant domicilié à Castor, a été interpellé puis déféré au parquet pour outrage public à la pudeur.Selon la victime, M. M. Dieng, le bus bondé ne l’a pas empêchée de sentir des frottements suspects sur son fessier avant de découvrir l’inimaginable. « Le mis en cause avait exhibé son sexe et éjaculé sur elle ». Immédiatement, la passagère l’a confronté, déclenchant l’émoi général. Le chauffeur a aussitôt dirigé le bus vers le commissariat de la Médina où le suspect a été livré aux policiers.Face aux enquêteurs, I. Sy a reconnu les faits, les qualifiant d’« erreur regrettable », plaidant la maladie et la clémence. Placé en garde à vue, il a été déféré hier, mardi, au parquet.