Dakar : un réseau de trafic de drogues démantelé entre Pikine et Ngekhokh, 30 kg de chanvre saisis

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de trafic de chanvre indien reliant Pikine et Ngekhokh. Selon la police, deux (2) individus ont été interpellés pour « détention, trafic de chanvre indien et association de malfaiteurs. »Tout est parti d’un renseignement opérationnel signalant « un trafic intense de chanvre indien entretenu par des individus au niveau de Pikine Guinaw Rails ». Une équipe d’intervention s’est rendue sur les lieux et a procédé à l’arrestation d’un suspect en possession de 5 kg de chanvre indien. Les investigations ont ensuite permis d’arrêter son fournisseur au campement de Ngekhokh, trouvé avec 25 kg supplémentaires. Les deux (2) mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices.