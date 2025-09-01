Dakarnave : un travailleur perd la vie après une chute mortelle dans le bassin

Issakha Touré, un travailleur de Dakarnave est tombé dans le bassin et est décédé sur le coup. Le drame a eu lieu lundi dernier, à la veille de l’ouverture d’un nouvel appel d’offres international pour un partenariat public-privé de 20 ans visant à financer, exploiter et entretenir les installations de réparation navale du port de Dakar, assurées depuis 1999 par Dakarnave.



Selon des sources internes qui se sont confiées au journal Libération ce lundi, des images de la chute qui révèlent une terrible tragédie où « on remarque qu’il n’y avait aucune protection au tour du bassin sont disponible ». Et des accidents similaires se sont produits dans le passé sans la moindre suite pénale, ajoutent les mêmes sources.



Le quotidien d'information qui suit e près de l'enquête ouverte, informe que « Dakarnave fait tout pour étouffer cette affaire comme d’autre ».