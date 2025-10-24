Dalifort : un gendarme condamné pour escroquerie après avoir tenté d'extorquer un boutiquier

M. Fall, un gendarme de 28 ans, a été condamné à deux mois de prison ferme et à une amende de 50 000 FCFA pour "escroquerie". Alors qu'il était en congé du 9e escadron porté, l'homme a tenté de soutirer 250 000 FCFA à T. Diallo, un jeune commerçant guinéen de 22 ans. Les faits ont eu lieu le 9 octobre, à Dalifort (dans la banlieue dakaroise).



L'affaire a commencé lorsque le gendarme Fall, vêtu de son uniforme réglementaire et portant ses insignes, s'est présenté dans la boutique de T. Diallo. Sous prétexte d'un contrôle d'hygiène, il a reproché au boutiquier de cuisiner une omelette sur les lieux, une pratique qu'il a affirmé être « interdite » et passible d'une lourde sanction.

«Il m'a dit que je risquais d'avoir de gros ennuis si les agents venaient constater cela. Il m'a demandé de lui remettre 50 000 FCFA pour étouffer l'affaire », a relaté la victime dans sa déposition.



L'affaire n'en est pas restée là. Le lendemain, M. Fall est revenu dans la boutique, toujours en uniforme. Cette fois, il a accusé le commerçant de lui avoir remis de faux billets et a exigé la somme de 250 000 FCFA.



«Quand j'ai compris qu'il voulait m'arnaquer, j'ai alerté mes voisins. La foule s'est rassemblée et a commencé à crier au voleur. Il a pris peur et a tenté de fuir », a affirmé T. Diallo.



La foule, de plus en plus menaçante, a forcé le gendarme à battre en retraite. Il a dû son salut à l'intervention rapide de collègues en patrouille, qui l'ont exfiltré et conduit à la brigade de recherches de Keur Massar pour enquête.



Lors de son audition, le gendarme a présenté une défense peu convaincante. Il a d'abord nié avoir exigé de l'argent, prétendant que le boutiquier lui avait « offert volontairement les 20 000 francs ». Sous la pression des enquêteurs, il a finalement admis avoir accepté de l'argent « pour éviter des histoires ».



Les enquêteurs ont relevé de multiples contradictions dans ses déclarations. Ils ont également établi qu'il était en congé et n'avait aucune autorisation de porter son uniforme ce jour-là. M. Fall a reconnu qu'il gardait sa tenue pour « pouvoir utiliser les transports gratuitement ».



Déféré au tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, M. Fall a tenté de maintenir sa version des faits lors de l'audience. « Je suis entré dans la boutique pour acheter de l'eau. J'ai juste fait une remarque sur l'insalubrité des lieux. Il m'a offert 20 000 francs de son propre gré », a-t-il affirmé, provoquant les sourires dans la salle.

Le procureur a fermement démonté cette défense: « Tu es en congé, mais tu portes l'uniforme pour abuser de ton statut. Tu te balades dans les boutiques pour soutirer de l'argent. Tu fais honte à la gendarmerie. »



Face à la pression, l'accusé a fini par proposer de rembourser la somme pour « étouffer l'affaire », mais la partie civile a maintenu ses accusations.



Bien que l'avocat de la défense, Me Niang, ait soulevé l'absence de témoin direct, le tribunal, après délibéré, a relaxé M. Fall du délit d'« extorsion de fonds » mais l'a reconnu coupable d'escroquerie. La peine de deux mois de prison ferme et 50 000 FCFA d'amende a été prononcée.