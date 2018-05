Dani Alves forfait pour le Mondial

Dani Alves a dû déclarer forfait pour le Mondial en Russie. L’annonce a été réalisée ce vendredi dans l’après-midi par la fédération brésilienne de football. Le médecin de la Seleçao va même beaucoup plus loin ce soir lors d’un point presse. Le défenseur du PSG va être éloigné des terrains pendant 6 mois.



« Ce ne sont pas des mathématiques, mais il faudra 6 mois pour qu’il rejoue. Après avoir défini la ligne de conduite ensemble avec le PSG, nous avons réalisé des examens supplémentaires qui ont confirmé le diagnostic itinial d’une lésion du ligament croisé antérieur nécessitant un traitement chirurgical.



L’opération doit avoir lieu dans deux ou trois semaines. Il était bien sûr très déçu. C’est un joueur expérimenté, à la veille de la Coupe du Monde, et il était en forme. Il a voulu savoir ce qu’il devait faire pour pouvoir rejouer au football comme avant. Il a immédiatement tourné la page pour se plonger dans la rééducation et retrouver ses moyens le plus vite possible. Il veut récupérer aussi vite que possible. »



Foot mercato