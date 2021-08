Daniel James débarque à Leeds United

Arrivé à Manchester United en 2019 contre un chèque avoisinant les 18 millions d'euros, Daniel James (23 ans) est une victime collatérale des arrivées de Jadon Sancho et de Cristiano Ronaldo. L'ailier gallois retrouve un projet ambitieux puisqu'il a été vendu à Leeds United contre une somme avoisinant les 28 millions d'euros.



Les Peacocks ont annoncé sa signature jusqu'en juin 2026 via un communiqué : «Leeds United est ravi de confirmer la signature de Daniel James de Manchester United. L'ailier était sur le point de rejoindre Leeds au cours de la saison de championnat 2018/19 et a continué d'impressionner par sa nature travailleuse et son rythme effréné. Les Whites (Blancs) ont maintenant obtenu la signature de l'international gallois pour un contrat de cinq ans, qui durera jusqu'à l'été 2026, pour un montant non divulgué.»