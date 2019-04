David Malpass est devenu le 13ème Directeur général de la Banque mondiale

L’Américain David R. Malpass a été nommé président du Groupe de la Banque mondiale pour un mandat de cinq ans, "à l’unanimité" des administrateurs de l’institution financière internationale, annonce un communiqué parvenu vendredi à l’APS.



Le mandat de M. Malpass, jusque-là sous-secrétaire chargé des affaires internationales au Trésor américain, va démarrer le 9 avril prochain, précise le communiqué.



’’Les administrateurs ont suivi la procédure de sélection convenue en 2011. Cette procédure comporte plusieurs volets : un système de candidature ouvert selon lequel n’importe quel administrateur ou gouverneur (par l’intermédiaire d’un administrateur) peut soumettre la candidature de tout ressortissant d’un Etat membre’’, indique la même source.



Selon le texte, le conseil des administrateurs travaillera avec M. Malpass "à la mise en œuvre de la vision du Groupe de la Banque mondiale et de l’accord sur le capital tel qu’il est défini dans le document sur le financement durable du développement durable".



Au titre de ses précédentes fonctions auprès du Trésor américain, M. Malpass a représenté les Etats-Unis sur la scène internationale à l’occasion de divers événements (réunions du G7 et du G20 à l’échelon des adjoints des ministres des Finances, assemblées annuelles et réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, signale le communiqué.



Il ajoute qu’il a aussi représenté son pays aux réunions du Conseil de stabilité financière, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et de la société américaine de promotion des investissements privés à l’étranger (OPIC).



