De faux médicaments d'une valeur de 46 millions de francs CFA saisis par la Douane de Karang

Les agents des Douanes de la région centre ont immobilisé un véhicule Peugeot 504 de type berline bourré de faux médicaments dont la valeur estimée est de 46 millions de francs CFA. Ledit véhicule a été pris en chasse depuis la frontière par les éléments de la brigade commerciale des Douanes de Karang.



La course poursuite qui s’est engagée entre les douaniers et la berline a duré plus de trois heures entre les pistes qui mènent jusqu’à Kaffrine et plus tard sur l’axe Kaffrine-Mbar. Malgré les herses jetées plusieurs fois par les trafiquants pour endommager les pneus du véhicule des douaniers, le chef de brigade, le lieutenant Ousmane Sène et ses hommes parviendront à stopper la berline entre Boulel et Gniby, dans la région de Kaffrine, renseigne Libération dans sa livraison de ce samedi.



Ce qui porte la valeur totale des faux médicaments saisis par la Douane de Fatick de janvier à début décembre 2019 à près d’un milliard 200 millions de francs CFA. Dans la même période, la Subdivision des Douanes de Kaolack, toujours dans le centre du pays, a mis la main sur des faux médicaments pour une valeur de 600 millions de francs CFA.