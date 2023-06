De nouvelles révélations choquantes sur Khadim Mbacké le présumé violeur en série de Touba Ngol

Arrêté il y a près d’un mois après une cavale de quelques jours, le maître coranique, Serigne Khadim Mbacké a été envoyé en prison et poursuivi pour viols et actes de pédophilie sur 36 filles.



Selon le journaliste Khadim Diop qui suit cet affaire depuis son éclatement et qui s’est rendu à nouveau sur les lieux de la tragédie, de nouvelles révélations très choquantes ont été faites par les familles des victimes au courant de l’enquête. « Nous avons eu la confirmation que Serigne Khadim Mbacké projetait des vidéos à caractères pornographiques dans sa chambre avant de faire sa sale besogne », affirme l’administrateur du site Mediaactu



Qui ajoute: « Quatre des 36 victimes ont des troubles mentaux et sont en train de suivre un traitement au niveau de Touba ».