Débat entre Guy et Victorine : « en Casamance se jouent les avancées en matière de démocratie » (Alioune Tine)

Le président fondateur de Africajom Center, Alioune Tine a salué le débat entre Guy Marius Sagna, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi aux élections législatives à Ziguinchor et Victorine Ndeye, maire de Niaguiss et candidate de la mouvance présidentielle. Tine qui juge « historique » ce débat, estimant que c’est « en Casamance se jouent les avancées en matière de démocratie ».



« Historique face à face Victorine Ndeye de BBY et Guy Marius Sagna de YAW. C’est en Casamance qui a connu un conflit armé où se jouent les avancées en matière de Démocratie au Sénégal. C’est par le débat qu’on réinvente et qu’on fait avancer la démocratie. Signe de la fin du conflit armé », a commenté M. Tine.