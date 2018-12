Débat politique: Ousmane Sonko n'épargne personne, ni le pouvoir ni l'opposition

Le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019 n'épargne personne dans sa volonté de tenir un débat publique sur leurs programmes. Hormis Macky Sall qu'il a tant cherché, Sonko veut débattre avec les autres candidats de l'opposition qui auront franchi le cap des parrainages, afin que les Sénégalais sachent qui est qui.



"Dans toutes les démocraties dignes de son nom, il y a des débats entre les candidats. Et aujourd'hui, le Sénégal ne peut plus se priver de cela. Les Sénégalais ont le droit de voir les candidats s'affronter sur des thématiques, et nous n'allons pas la-bas pour s'insulter ou nous taper dessus", a prévenu Sonko, qui s'exprimait lors d'un meeting à Diourbel.



Selon le leader des Patriotes, le débat politique est devenu une "demande sociale aujourd'hui et un exercice élémentaire" en démocratie. "Si le président Macky Sall ne veut pas, que les autres candidat accepte qu'on ait ce débat. Je crois que si les autres candidats acceptent ce débat, ce sera au désavantage du candidat qui aura fui", estime Sonko.