Débats parlementaires : Aymirou Gningue er une réponse salée à l’opposition

Aymirou Gningue a tenu à répondre aux membres du groupe parlementaire de l’opposition regroupés au sein de Liberté et Démocratie et les non-inscrits qui reprochaient à la majorité de fuir le débat qui doit précéder le vote du budget 2019 du Sénégal. En effet, pour le chef de la majorité parlementaire, l’opposition veut simplement flouer l’opinion avec une interprétation erronée du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



«L’Article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale Alinéa 4 dispose qu’après consultation des groupes, la conférence des présidents, dont les deux présidents de groupe et le représentant des non-inscrits, peut organiser les débats parlementaires», a-t-il relevé.



Sur sa lancée, le maire de Mérina Ndakhar explique que chaque groupe parlementaire a la latitude de définir celui qui va parler en son nom et de combien de temps il va disposer tout en veillant à ne pas transgresser la résolution prise lors de la conférence des présidents. Par conséquent, ajoute-t-il, si cela lui chante, l’opposition présente à l’hémicycle peut donner l’ensemble de son temps de parole à une seule personne et personne ne pourra le contester dans son droit.



Très en verve, M. Gningue martèle que l’Assemblée nationale est tenue de se conformer à la Constitution laquelle fixe le délai de 60 jours imparti pour le vote du budget du pays. Ce qui ne peut se faire si les débats lors des plénières ne sont pas organisés.



Aymirou Gningue portait la réplique à ses collègues de l’opposition qui, lors d’une conférence de presse tenue le 22 novembre dernier au siège de Bokk Gis Gis pour dénoncer cette décision d’organiser les débats, se reposant sur l’article 60 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.