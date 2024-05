Début d'hivernage à Sédhiou : les paysans inquiets du retard des semences

L’hivernage étale petit à petit ses tentacules sur l’étendue du territoire national. Les régions Sud et orientale du Sénégal ont déjà enregistré leurs premières pluies. Ziguinchor, Sédhiou et Kolda (sud), Kédougou et environs (est). Mais dans le Pakao (Sédhiou) la peur et l’angoisse s’emparent des paysans. Car même si les champs sont défrichés, ils attendent les semences qui tardent. Abdoulaye Sam, un paysan de la commune de Koussy, a déclaré sur les ondes de la RTS, “nous étions en train de défricher les champs. Et la majeure partie d’entre nous a terminé.”



Comme souligné par Moustapha Diallo, lui aussi producteur à Koussy, la mise en place des semences qui était prévue en mi- mai a connu un léger retard. Ce qui explique leur inquiétude. “Ils nous avait promis de mettre à notre disposition les semences dès le mois de mai mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes le 29 du mois et nous n’avons pas vu de semences, ni d'engrais. Nous attendons encore”.





Dans l’attente de semences de qualité et d’intrants, les paysans du Pakao fondent beaucoup d'espoir sur les mesures prises par le nouveau gouvernement pour un hivernage sans quiproquo. Pour ces paysans, l’Etat doit revoir sa politique d’attribution des semences. Pour eux, les paysans qu’ils sont doivent être impliqués davantage.