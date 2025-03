Décentralisation : hausse de 5,5 milliards Fcfa des fonds de dotation et réformes fiscales en vue

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a présidé, hier, jeudi, une réunion du Conseil national de développement des collectivités territoriales. Lors de cette rencontre, il a annoncé une augmentation de 5,5 milliards Fcfa des fonds de dotation dédiés à la décentralisation et à l’équipement des collectivités territoriales.



« Les grandes lignes de l’enveloppe globale, c’est que nous avons connu une hausse une augmentation de 5,5 milliards Fcfa malgré le contexte difficile. L’Etat du Sénégal a tenu à respecter cet engagement. La répartition aussi au niveau des communes et de départements ont connu des augmentations », a-t-il déclaré sur les ondes de Sud FM.



En parallèle, le ministre a évoqué des réformes à venir visant à renforcer la fiscalité locale et le financement des collectivités. « Bien que les ressources ne sont pas suffisantes et nous comprenons que nous sommes dans une année difficile, l’Etat maintient ses engagements, l’Etat augmente l’enveloppe et l’Etat aujourd’hui va aller vers la grande réforme de la décentralisation. Notamment revoir la fiscalité, revoir comment on va financer nos collectivités territoriales pour donner plus de moyens pour pouvoir mettre en œuvre une politique de proximité, une politique de service et une politique du développement », a souligné Moussa Bala Fofana.