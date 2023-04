Décès Mame Less : «c'est un pilier solide de la presse sénégalaise qui s'effondre» (Tidiane Sy)

Le directeur de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’Internet et de la Communication (EJICOM), Hamadou Tidiane Sy a réagi au décès survenu ce samedi, du journaliste Mame Less Camara. Il estime que « c'est un pilier solide de la presse sénégalaise qui s'est effondré».



« Mame Less Camara nous devance. C'est un pilier solide de la presse sénégalaise qui s'effondre. Il aura eu le mérite de marquer des générations de journalistes. Ce n'est pas donné à tout le monde», a témoigné M. Sy, dans une publication sur un réseau social.



En plus de la "plume alerte", a poursuivi M. Sy, ce fut aussi un "excellent formateur". « Il est rare de parler à de jeunes confrères qui ne retiennent pas de lui qui une leçon, qui une anecdote, qui un souvenir marquant. C'est un mérite», a-t-il ajouté.



Selon le journaliste, son confrère Mame Less Camara, parti, laisse assurément un vide. « Et comme pour tous les départs de cette nature, il nous rappelle notre propre fragilité et la vanité des choses ici bas».



« Sa famille, ses proches peuvent trouver réconfort en ce qu'il fait partie de ceux qui ont légué un héritage à préserver. Pour nous de la presse, en tout cas. Il le doit à ses qualités humaines et professionnelles. Va en paix Mame Less. Et qu'Allah, le seul Maître, te couvre de sa miséricorde», a-t-il prié.