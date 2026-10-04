Kiiraay : Serigne Guèye Diop met en garde contre les « coordinateurs autoproclamés », la coordination de Kaolack désapprouve

Lors de la première Université d’hivernage du parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains, organisée samedi 3 octobre 2026 au King Fahd, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a appelé à une réorganisation des structures à la base, conformément aux orientations du président de la République, Diomaye Faye. Il a notamment mis en garde contre les responsables qui s’autoproclament coordinateurs régionaux, départementaux ou locaux.



« Il faut oublier toutes les structures existantes aujourd’hui », a déclaré le ministre. Selon lui, seules les cinq structures dirigées par les superviseurs nommés par le Président sont officiellement reconnues.



Pour Serigne Guèye Diop, les autres structures doivent être réorganisées. « Tout le reste, nous devons reprendre cela. Ce sont les orientations du président. C’est très clair », a-t-il insisté.



Le ministre a par ailleurs mis en garde contre les nominations ou désignations individuelles à la base. « On ne peut pas s’autoproclamer coordinateur, ni régional, ni départemental, ni local », a-t-il martelé.



Serigne Guèye Diop a estimé que l’efficacité politique doit avant tout se mesurer sur le terrain et dans les urnes. « Le jour des élections, on se rend compte que cette personne qui s’autoproclame n’a même pas, ne peut même pas gagner son bureau de vote. Or, on est là pour gagner des bureaux de vote », a-t-il souligné.



Le ministre invite ainsi les responsables à retourner vers les populations et à reconstruire leur ancrage politique à la base. « Ce que le président a demandé, c’est qu’on retourne vers nos bases, dans les villes, dans les villages », a-t-il indiqué.



La coordination de Kaolack désapprouve les propos du ministre



A la suite des propos du ministre et superviseur adjoint chargé de la massification du parti KIIRAAY, la coordination départementale de Kiiraay de Kaolack a exprimé, ce dimanche, dans un communiqué « sa profonde désolation et sa ferme désapprobation ».



« Nous rappelons que les seules instances que nous écoutons sont les orientations officielles de la hiérarchie du parti, conduites par la Superviseuse générale, Dr Aminata TOURÉ, en parfaite cohérence avec la ligne politique de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président du parti », écrit-elle dans le texte.



Ainsi, elle exhorte les militants « à poursuivre leurs missions avec responsabilité, sérénité et discipline, dans le strict respect des orientations de la hiérarchie du parti ».



« Notre responsabilité collective est de construire, organiser et massifier KIIRAAY sur le terrain, dans la cohésion, la discipline et le respect de la hiérarchie », martèle-t-elle.