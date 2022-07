Décès de François Mancabou et d’Idrissa Goudiaby : " Tous ces morts sont des signes de la maladie de notre démocratie", estime le CUDIS

Le Secrétaire général du Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) a déploré la mort de François Mancabou, membre supposé appartenir de ce que l’Etat appelle la « Force spéciale », décédé dans les liens de la détention et de celle d’Idrissa Goudiaby, tué à Ziguinchor lors de la manifestation du 17 juin dernier de Yewwi Askan Wi. Dr Cheikh Gueye a regretté, à l’émission Jury du dimanche (Jdd), dont il était l’invité ce 24 juillet, que « la démocratie sénégalaise génère autant de mort ».



« Il n’est pas normal qu’on accepte que cela rentre dans la normalité d’avoir un pays qui se dit une vitrine démocratique et qui compte ses morts à chaque campagne électorale, à chaque manifestation, à chaque campagne », a regretté Dr Cheikh Gueye qui considère que « la démocratie ne doit pas générer des morts. Mais, elle doit empêcher des morts ».



Par conséquent, a estimé le Sg du CUDIS, « Nous ne devons pas accepter que ça rentre dans la normalité». Il est d’avis qu’il faut un nouveau départ pour « notre démocratie ».



« Depuis 1993 avec ce consensus dans la gestion électorale et globalement depuis l’Indépendance, on a toujours vu des manifestations de la maladie de notre démocratie : un président qui emprisonne son principal opposant, des partis politiques qui se multiplient à l’infini », a-t-il déclaré. Pour lui, « toutes ces manifestions y compris les morts sont des signes de la maladie de notre démocratie qu’il faudra réinventer».



Dr Cheikh Gueye dit espérer que "justice se fera".