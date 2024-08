Décès de Ismaël Haniyeh: « Le Hezbollah et l'Iran sont obligés de riposter contre Israël » Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban

Hassan Nasrallah a affirmé ce mardi que sa formation pro-iranienne et l'Iran étaient «obligés de riposter» à Israël.

D’après le chef du Hezbollah au Liban, ils vont le faire «quelles qu'en soient les conséquences», rapporte RFI.



Dans un discours retransmis en direct, Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah riposterait «seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe» de la résistance, dirigé par Téhéran et qui regroupe ses alliés dans la région.



Pour rappel, le chef politique du Hamas et ancien Premier ministre de Palestine Ismael Haniyeh a été tué à Téhéran (Iran) le 31 juillet 2024, où il s'était rendu pour assister à la cérémonie d' investiture du Président Massoud Pezechkian.