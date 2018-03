Décès de Mamadou Diop-"Nous avons perdu notre père" (Khalifa Sall)

Le maire de la vielle de Dakar, en prison depuis plus d’un (1) an, a réagi sur son compte Twitter suite à l’annonce du décès de Mamadou Diop. «Nous venons de perde notre père », a écrit Khalifa Ababacar Sall.



A noter que Mamadou Diop a été l’un des plus fervents soutiens de Khalifa Ababacar Sall lors de son procès concernant la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Mairie qu'il a eu à diriger de 1984 à 2002.