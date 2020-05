Décès de Mory Kanté : Les condoléances du ministre Abdoulaye Diop à son Collègue de la République de Guinée

Le Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Dop, a adressé à son homologue Monsieur Sanoussy Bantama Sow, Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique de la République de Guinée, suite au décès de Mory Kanté.



"C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de la star guinéenne Mory Kanté, sans aucun doute l’une des plus grandes figures mondiales de la musique africaine", a dit le ministre sénégalais M. Diop.



Selon lui, c'’est avec fierté, en effet, que toute l’Afrique a suivi et s’est reconnue dans ce griot qui symbolisait à la perfection son génie et son talent. Je veux dire qui était porteur de ce projet prométhéen qu’il partageait avec quelques-uns des géants de notre musique : "insuffler aux mélodies universelles le rythme envoutant généré par des instruments tels que la kora, fruits de notre empreinte créatrice. Kanté est surtout connu pour sa chanson "Yéké Yéké", qui a pénétré tous les foyers en Afrique avant de devenir numéro un dans plusieurs pays européens en 1988", a ajouté Abdoulaye Diop.



"En cette douloureuse circonstance, nous partageons tous aujourd’hui la douleur, que nous savons immense, du peuple frère guinéen à qui nous présentons au nom de Son Excellence Macky Sall, Président de la République, les condoléances fraternelles profondément émues du peuple sénégalais tout entier", a-t-il conclu.