Décès de Tanor : en mission à Kigali, Abdoulaye Wilane interrompt son voyage

Le porte-parole du Parti socialiste a mis fin à sa mission à Kigali au Rwanda suite à l’annonce du décès de son Secrétaire général de parti, Ousmane Tanor Dieng, hier, lundi en France. Abdoulaye Wilane annonce qu’il va rejoindre Dakar, capitale sénégalaise, dans les meilleurs délais.



« En ce qui me concerne, j’interromps la mission. J’en ai parlé au Président de la CEDEAO et toutes affaires succinctes, je vais rejoindre Dakar dans les meilleurs délais », informe le porte-parole du Ps depuis Kigali au Rwanda,où il poursuivait une mission.



Abdoulaye Wilane de témoigner sur son Sg de parti décédé à l'âge de 72 ans : « Nous avons perdu quelqu’un d’irremplaçable, le Ps est dans une situation très difficile surtout avec sa disparition qui nous a pratiquement surpris. C’est pourquoi, je voudrais en tant de Secrétaire national de la communication, en tant Secrétaire national de l’union régionale de Kaffrine, en appeler à la sérénité. Nous devons puiser dans la foi, dans nos convictions religieuses, dans ce qu’il nous a enseigné lui-même pour rester digne de lui ».



Il est d’avis que « C’est le lieu d’en appeler à la circonspection, à la retenue et surtout à la solidarité, ce cordon ombilical qui doit nous unir, nous rassembler et pour des socialistes qui n’ont pas perdu leur âme, nous devons rester digne et grand ».



Le Secrétaire national de l’union régionale de Kaffrine se dit convaincu que Tanor est parti leur laissant un parti qu’il « faut très rapidement réorganiser, souder et mettre en posture de jouer les grands rôles dans l’avenir ». Abdoulaye Wilane présente ainsi sur la Rfm, ses condoléances à la population toute entière et singulièrement au Président Macky Sall.