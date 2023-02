Décès de l'époux de Marie Khémesse Ngom : la marche nationale de la méga coalition ITCTS-And Gueusseum reportée

La marche nationale de la méga coalition ITCTS-And Gueusseum, initialement prévue ce vendredi, a été reportée. Les grévistes ont décidé de sursoir à leur mouvement d'humeur en raison du décès du mari du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khemess Ngom Ndiaye, survenu lundi 21 février.



"Nous nous associons au deuil qui a frappé toute la famille de la Santé et de l'Action sociale du pays. Pour marquer notre compassion, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure notre grande manifestant de demain (vendredi)", a déclaré le président Sidya Ndiaye de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS).



Pour rappel, face au mutisme du ministre de la Santé, la Méga coalition a décidé d'intensifier sa radicalisation dans la durée avec des grèves perlées accompagnées du boycott du programme élargi de vaccination (PEV), du parachèvement du boycott de l'ensemble des programmes de santé et la rétention des données sanitaires et sociales.



Selon Mballo Dia Thiam et ses camarades, le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui traîne les pieds dans l'extinction des foyers de tension au Centre Talibou Dabo, à l'hôpital régional de Ourossogui, à Polymed (Mbour) sans oublier le règlement des arriérés de 104 millions de primes Covid-19 dus aux travailleurs des collectivités territoriales.