Décès de l’étudiant El Hadji Mouhamed Niang : le collectif des amicales de l’UCAD exige que les responsabilités soient situées

Le collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a affirmé que « toutes les responsabilités seront situées dans les plus brefs délais » après le décès tragique d’El Hadji Mouhamed Niang, étudiant en licence 3 à la Faculté des Lettres et Sciences humaines, département d’arabe. Le drame est survenu ce jeudi matin vers 5h45 à la suite d’un incident survenu au campus social, précisément au pavillon A.



Dans un communiqué rendu public, le collectif s’est dit « profondément attristé et indigné » par la mort de leur camarade. Il a présenté ses « sincères condoléances à la famille du défunt, à la Faculté des Lettres ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire ».



Le collectif des amicales, qui rappelle être « la seule structure en charge de la défense des intérêts des étudiants », souligne que cette perte humaine « ne restera pas impunie ». Il assure qu’il prendra toutes les dispositions nécessaires pour que « la lumière soit faite sur les circonstances exactes du décès d’El Hadji Mouhamed Niang. »



Le collectif a également réitéré son « engagement et sa disponibilité auprès de la vaillante communauté estudiantine », tout en appelant à la mobilisation pour défendre les droits et la sécurité des étudiants au sein du campus.