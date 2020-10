Décès du comédien Ismaila Cissé: le théâtre sénégalais perd un de ses derniers mohicans

Le comédien Ismaël Cissé est parti sur la pointe des pieds. Ce, au moment où la communauté mouride célébrait son Magal de l’édition 2020 comme s’il ne voulait pas déranger. L’un des comédiens les plus accomplis et qui a porté le théâtre et le cinéma sénégalais dans plusieurs rôles. En effet, formé à l’Ecole Nationale des Arts du Sénégal, il entre au théâtre National Daniel Sorano en 1969 où il joue dans plusieurs spectacles. A la fin de son cursus quatre années plus tard, il est sorti avec un premier prix de tragédie à l’unanimité avec les félicitations du jury. Son premier grand rôle fut celui de Koundane dans « Macbeth ».



A cette occasion, il a partagé les planches avec feu Doura Mané, Guillaume Coréa entre autres. Très sollicité, il joue dans des pièces comme « L’os de Mor Lam », « Le sacre du Ceddo », « L’exil d’Alboury ». Il a repris le rôle d’Alboury après Doura Mané et Mamadou Dioum devenant ainsi le troisième Alboury du Sénégal. Le défunt a également joué dans « Maba l’esprit du Sine ». De son propre aveu, c’est la pièce qui l’a le plus marqué. Après le succès du téléfilm, il avait même été invité à Nioro par la famille de l’Almamy du Rip. Aussi bien à l’aise sur les planches qu’à l’écran, Ismaël Cissé a joué de nombreux rôles au cinéma. Il a été acteur dans «Médecins des hommes » avec des comédiens français comme Bruno Cremer, Jacques Perrin et Anny Fardant. Il a également interprété des rôles dans « TGV » de Moussa Touré, » « Camp de Thiaroye » et « Faat Kiné » de Sembène Ousmane. « Ramata » du Congolais Alain-Léandre Baker, « Amul Yakar » d’El Hadji Samba Sarr et «L’appel des arènes », de Cheikh Ndiaye. Il collabore avec « Radio France internationale » dans l’enregistrement de plusieurs pièces radiophoniques.



Ismaël Cissé, c’était justement une voix. Mais un personnage au jeu sobre fait d’élégance. « Il est l’une des figures emblématiques du théâtre sénégalais qui ont su incarner à la fois le talent, la rigueur et la personnalité au sens élevé du terme sur les planches et dans la vie. C’est quelqu’un d’une grande générosité, il n’aimait pas l’hypocrisie. Il se battait pour qu’on rende à César ce qui appartient à César. Je me rappelle, quand je devais incarner le rôle de Christophe dans la pièce, « La tragédie du roi Christophe », dans nos débats houleux, il faisait partie des gens qui disaient : « C’est lui, donnons-lui sa chance et accompagnons-le ». Il ne m’a pas lâché car il avait une énorme confiance en moi et il ne se gênait pas pour le crier à la face du monde. Il s’était comporté comme un père et il m’a vraiment soutenu et cela m’a évidemment beaucoup motivé. Grâce à lui, je me suis surpassé et je crois qu’il n’a pas été déçu. C’est vraiment un très grand homme que le théâtre sénégalais vient de perdre », a affirmé au bout du fil le comédien Ibrahima Mbaye Thié, pensionnaire du Théâtre Sorano.



Fidèle dans les propos, le défunt ne manquait pas de dire publiquement qu’il ne reste qu’un seul comédien valable au Théâtre Sorano et il s’agit d’Ibrahima Mbaye Thié. Du défunt, le comédien Abdoul Aziz Guèye pense qu’il était un bijou dans le théâtre national Daniel Sorano. C’est ce grand monsieur que le théâtre sénégalais vient de perdre. Il sera inhumé ce jeudi au cimetière musulman de Yoff. Ce, après une cérémonie de levée du corps prévue à 11 heures à l’hôpital Philippe-Maguilène-Senghor. Le Témoin adresse à sa famille et au monde de l’Art ses condoléances les plus attristées.



