Décès du médecin du Barça : le Real Madrid adresse ses condoléances au club catalan

Le Barça-Osasuna qui devait se disputer ce samedi a été reporté en raison du décès de l'un des médecins du club catalan. Le Real Madrid a apporté sou soutient aux acteurs concernés.



Le Real Madrid a émis un communiqué officiel dans lequel il adresse ses condoléances à la famille de Carles Miñarro, à ses proches et au FC Barcelone.



Dans son communiqué, la Maison blanche indique que : « Son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès du médecin du F. C. Barcelone, Carles Miñarro García ».



Le Real Madrid exprime ses « condoléances et son affection à tous les membres de sa famille, à ses coéquipiers, au F. C. Barcelone et à tous ses proches. Qu’il repose en paix ».