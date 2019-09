Dèche au Cese: « Aminata Tall ferait mieux de se taire » lancent des collaborateurs de Mimi Touré

Dans un communiqué rendu public, des collaborateurs de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré, ont répondu à l’ancienne présidente Aminata Tall sur la gestion du budget qui, selon des médias, est vide depuis son départ. Ils demandent à l’ex-présidente de se taire.



« Aminata Tall ferait mieux de se taire, car elle sait et nous savons, les règles de bonne gestion n’ont jamais été son fort partout où elle est passée », ont-ils écrit dans le communiqué, notant une instruction a été donnée à leur mentor pour se concentrer sur le travail.



Citée nommément par Walf Quotidien, la semaine dernière d'avoir épuisé tout le budget du Conseil économique, social et environnemental (Cese), en quelques mois, avant son départ, le prédécesseur d'Aminata Touré a démenti et apporté des précisions.



« Le 31 mai 2019, date à laquelle j'ai officiellement quitté mes fonctions, le solde budgétaire était de 2 507 938 93 FCFA », précise Aminata Tall, dans le journal précité.



A l’en croire, si les caisses du Cese sont vides, la question doit être posée à l'actuelle présidente Aminata Touré, qu'elle accuse d'avoir réalisée une instance d'engagement de 330 millions FCFA dès son arrivée au mois de juin dernier.