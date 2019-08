Décidément Sangha n’en a pas encore fini avec les attaques terroristes.

Selon les informations que nous avons reçues, des hommes armés sur des motos seraient opposés aux éléments de du groupe d’auto-défense Dana Amassagou au environ du village de Sobane Dah.



Ces assaillants, qualifiés de terroristes par nos sources, auraient d’abord enlevé six bergers probables du village de Iwu avec leurs animaux, avant de tuer deux personnes sur leur route le Niirou.



C’est ensuite que les Danams seraient intervenus et au moment où notre interlocuteur nous parlait les échanges de tirs étaient toujours en cours selon ce dernier.



Pour rappel, cette attaque se déroule dans la même zone où a eu lieu la dernière attaque terroriste la plus meurtrière dans notre pays, plus d’une centaine de victimes. Il y avait même eu une polémique sur le nombre de personnes tuées.



Car, les chiffres annoncés par le gouvernement et, surtout, le gouverneur le désormais ex-gouverneur de la région de Mopti et celui donné par le maire de la comme de Sangha. On ose même pas penser que c’est ce couac qui a coûté sa place au gouverneur Alassane Sidy Toure.