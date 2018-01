Décision du TAS : La Fédération abdique et appelle à préparer le retour de l'Uso en Ligue 1

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) se résigne à accepter la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS). Selon le vice-président Abdoulaye Sow, il faut se conformer à la décision et voir comment réintégrer l'US Ouakam dans le championnat sénégalais.



"Le droit a été dit par une instance plus plus élevée. Il revient maintenant à la Ligue Pro de voir les voies et moyens parce qu'elle est tenue d'appliquer la décision du Tas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, Ouakam retrouve son droit de retourner en Ligue 1. Il faut en tirer toutes les conséquences", a déclaré Abdoulaye Sow.