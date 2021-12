Décision gouvernement: les bouteilles bientôt interdites pour les matchs de l'équipe de France

Le communiqué de presse des ministères précise que l'interdiction des bouiteilles en plastique sera étendue aux matchs de l'équipe de France. "La vente et le port de bouteilles en plastique seront désormais entièrement interdits dans l’enceinte des stades, au plus tard au 1er juillet 2022.



Les clubs ont la possibilité de mettre en place cette interdiction au plus vite. La Fédération Française de Football (FFF) a annoncé sa volonté de la mettre en œuvre dès le prochain match des Équipes de France."