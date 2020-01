"Découverte de pétrole " à Thiaroye-Sur-Mer: le site pris d'assaut par les populations pour se servir

Un liquide dégageant une forte odeur d’essence s’est répandu sur le littoral de Thiaroye-sur-mer, situé dans la banlieue dakaroise et a provoqué une ruée des populations sur la plage. Des centaines de personnes qui pensent que c’est une nouvelle découverte de pétrole brut, ont pris d’assaut les lieux jeudi, pour se servir.



Alertée, la gendarmerie s’est déployée sur les lieux pour un cordon de sécurité et permettre aux responsables de la Sar (Société africaine de raffinage) de procéder à ses prélèvements pour analyser et déterminer la nature du liquide.



Munies de bidons vides et de bouteilles ramassées en cours de route, des populations se sont rendues sur les lieux pour se servir. Selon L’Observateur, certains ont préféré attendre leur tour pour disposer de l’unique pelle amenée sur les lieux afin de pouvoir creuser un trou, d’autres ont préféré carrément s’attaquer au rivage en creusant de leurs mains. Et lorsqu’un liquide visqueux est apparu, un énorme cri de joie a été poussé par les populations.



« Regardez et constatez par vous-mêmes, c’est du pétrole de première qualité », scandent-ils.

Aussitôt, la foule surexcitée continue d’envahir les le rivage rendant presque inutile la présence des préposés à la sécurité qui ont préféré se retirer, rapporte le journal. .