Découvrez le 27 dossiers de candidatures déposés au Conseil constitutionnel, les désistements...

Près de cent (100) candidats avaient retiré les fiches de parrainage dans le but de briguer le suffrage des Sénégalais le 24 févier 2019. Mais, à la date du 26 décembre 2018, seulement 27 candidats ont déposé leur dossiers au Conseil constitutionnel. Certains candidats à savoir Me Mame Adama Gueye, Abdoulaye Baldé, Thierno Boucoum, Habib Sy, Ngouda Fall Kane, Cheikh Bamba Dièye, Ibrahima Hamidou Deme, Cheikh Alassane Sène ont décidé de se retirer de la course pour diverses raisons.



Après ce dépôt, les mandataires des différents partis politiques ou coalitions devront récupérer la convocation pour la vérification des listes de parrains et ils seront reçus en ordre d'arriver par les sept (7) sages du Conseil constitutionnel, qui seront aussi assistés par sept (7) observateurs indépendants de la société civile. La séance de décompte est prévue ce vendredi dans la matinée.



La liste définitive des candidats sera publiée le 20 janvier 2019, soit à 35 jours du scrutin, selon le Code électoral.



Listes des 27 candidats

1- Idrissa Seck, Coalition Idy 2019

2- Abdou Wahab Bengeloune, Indépendant

3-Khalifa Sall, Taxawu Sénégal

4-Karim Wade, Coalition Karim Président 2019

5-Samuel Sarr, Libéralisme social sénégalais

6- Cheikh Hadjibou Soumaré, Coalition Hadjibou 2019

7-Pape Diop, Bokk Gis-Gis

8- Malick Gackou, Grand Parti

9-Pierre Goudiaby Atepa, Goudiaby 2019

10- Boubacar Kamara, Coalition Fippu

11-Bougane Gueye Dani, Gueum Sa Bopp

12- Abdoul Mbaye, Act

13- Mamadou Lamine Diallo, Tekki

14- Moustapha Mamba Guiraassy, Sud

15-Aida Mbodj, Indépendante

16- Ousmane Sonko, Pastef

17- Issa Sall, Pur

18- Macky Sall, Coaliation BBY

19- Madické Niang, Coalition Madické 2019

20- Aissata Tall Sall, Oser l'avenir

21- Mansour Sy Djamil, Bes Dou Naik

22- Mamadou Ndiaye, Prds

23- Amsatou Sow Sididé, Carr Lénène

24- Mamadou Diop, Mts, Wathio ak Askan Wi

25- Thierno Alassane Sall, République des valeurs

26- Amadou Moctar Ndiaye, Pnrc

27- Me Abdoulaye Tine, Union sociale libérale