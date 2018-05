Découvrez les slogans des 32 équipes de la Coupe du Monde

1)Allemagne

« Zusammen, geschichte schreiben ». Écrivons l’histoire ensemble.



2)Arabie Saoudite

« فرسان الصحراء ». Les chevaliers du désert.

3)Angleterre

'Send us victorious'. Rendez-nous victorieux.

Australie

«Be brave, be bold, Socceroos in green and gold» Soyons courageux, soyons audacieux, 'Socceroos' en vert et or.

5)Argentine

« Unidos por una ilusión ». Unis pour un rêve.

6)Belgique

« Red Devils on a mission ». Les diables rouges en mission.

7)Brésil

'Mais que 5 estrelas, 200 milhoes de coraçoes'. Plus que cinq étoiles, 200 millions de cœurs.

8)Colombie

« Aquí van un sueño, tres colores y 50 millones de corazones ». Voilà un rêve, trois couleurs et 50 millions de cœurs.

9)Costa Rica

« No hay imposible cuando juega todo un país ». Rien n’est impossible quand tout un pays joue



10)Croatie

« Mala zemlja, veliki snovi ». Petit pays, grands rêves.

Danemark

«Sammen skaber vi historie. » Ensemble, nous faisons l’histoire.



12)Egypte

لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا. Quand vous dites Pharaons, le monde doit se lever et écouter.



13)Espagne

« Juntos somos invencibles ». Ensemble, nous sommes invincibles.



14)France

« Votre force, notre passion, allez les bleus ». Vuestra fuerza, nuestra pasión, arriba 'Les Bleus

Iran

« 80 million people, one nation, one heart beat. » 80 millions de personnes, une nation, un cœur qui bat.

Islande

«Látum drauminn verda ad veruleika. »Que notre rêve devienne réalité.



17)Japon

« いざ「闘え」、サムライブルー ». C’est l’heure du combat, samouraïs bleus !



18)Maroc

« اسود الاطلس فخر المغرب ». Les lions de l’Atlas, fierté du Maroc.



19)Mexique

« Hechos en México, hechos para la victoria ». Nés au Mexique, nés pour la victoire.

Nigeria

« The Wings of african pride » Les ailes de la fierté africaine.



21)Panama

« La fuerza de dos mares ». Panama, la force de deux mers.



22)Perou

« Estamos de vuelta, acá viajan más de 30 millones de peruanos ». Nous sommes de retour ! 30 millions de Péruviens voyagent jusqu’ici.





23)Pologne



« Polska dawaj ». Allez la Pologne !



24)Portugal

« O passado é gloria, o presente é historia ». Le passé est notre gloire, le présent notre histoire.





25)République de Corée



« 아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라. » Tigres de l’Asie, partez à la conquête du monde.



26)Russie

« ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ ». Jouons à cœur ouvert.



27)Sénégal

Impossible n'est pas sénégalais.





28)Suède

« Tillsammans för sverige ». Ensemble pour la Suède !

Serbie

« Jedan tim, jedan san, Srbija.» Une équipe, un rêve : la Serbie

30)Suisse

« Four languages, one nation ». Quatre langues, une nation.

31)Tunisie

« يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية و جمهور ». Russie, voilà les aigles main dans la main, joueurs et supporters.

32)Uruguay

« Brilla el sol en Rusia, el cielo es todo celeste ». Le soleil brille en Russie, tout le ciel est couleur Céleste.