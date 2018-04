Défaite devant le Jaraaf : le Président de Génération Foot, Mady Touré a voulu taper sur l'arbitre

Le président de Génération-Foot, Mady Touré était très remonté contre l’arbitre ce jeudi au stade Léopold Sedar Senghor après le match perdu par son club devant Jaraaf sur la marque (1-0). En effet, le promoteur de l’académie de Deni Biram Ndao, allait s'attaquer à l'homme en noir, n’eût-été l’interposition entre les deux hommes de l’agent de joueur Thierno Seydi.



Cette attitude du Président de Génération est provoquée par un penalty non sifflé vers la fin du match de l’arbitre pour les académiciens.

Avec cette victoire, Jaraaf compte désormais 38 points soit 3 de plus que son dauphin Sonacos et 5 points de plus que Génération-Foot (deux matchs de retard) qui est le troisième du classement de la Ligue 1.



A noter que, Niary Tally s’est imposé devant l’US Ouakam (3-1), en match retard de la 12ème journée.



Source : Senego