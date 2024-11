Dégel entre l'Etat et la presse : le démenti de Mamadou Ibra Kane

Les relations entre le pouvoir actuel et les médias privés sénégalais n'ont pas encore connu de véritable dégel. Cependant, hier, dans un communiqué parvenu à la majorité des médias, le président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), Mamadou Ibra Kane, a annoncé une bonne nouvelle. Dans ce communiqué daté d'hier, il a rapporté les propos suivants : "Les comptes des entreprises de presse ont été débloqués conformément aux instructions données par le Directeur général des Impôts et Domaines (DGID), Abdoulaye Diagne", a précisé Mamadou Ibra Kane. Il a également invité les "entreprises concernées à se rapprocher de leur centre fiscal pour obtenir la mainlevée" et a ajouté : "Me signaler les cas non encore résolus. M. Diagne reste à mon écoute pour régulariser la situation."



Cependant, ce jeudi, un nouveau communiqué de M. Kane indique une situation différente. "Dans une note d'information à usage interne, j'ai fait état de ma conversation téléphonique du mercredi avec le Directeur général des Impôts et Domaines (DGID). M. Abdoulaye Diagne m’a informé qu'il avait donné des instructions à ses services pour « débloquer » les comptes bancaires des entreprises de presse. J’ai alors demandé aux entreprises de se rapprocher de leur centre fiscal pour demander une « mainlevée », le document légal nécessaire pour que les banques débloquent leurs comptes bancaires. Cependant, toutes les entreprises de presse n'ont pas encore obtenu ce document « miracle ». Par conséquent, il serait erroné de parler de "dégel" ou de "bouffée d'oxygène" pour la presse", a commenté Mamadou Ibra Kane.



M. Kane s'interroge alors : "D'où provient donc cette fausse information concernant la « bouffée d'oxygène » pour la presse ou un quelconque « dégel » entre les médias et le nouveau régime ?"