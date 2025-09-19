Dégradation de l’état de santé de Farba Ngom : Babacar Ba plaide pour sa libération sous bracelet électronique

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a alerté l’opinion sur la dégradation alarmante de l’état de santé de Farba Ngom, actuellement hospitalisé aux urgences de l’Hôpital Principal de Dakar à la suite d’un récent malaise.
Dans une publication sur X (anciennement Twitter), M. Ba a dénoncé avec fermeté le maintien en détention du patient, malgré son hospitalisation. Il estime que cette situation "viole les dispositions de l’article 140 du code de procédure pénale".
Il a vivement plaidé pour que Farba Ngom soit mis sous bracelet électronique "avant que l’irréparable ne se produise", insistant sur la nécessité d’agir "ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, car la vie humaine est sacrée".
Son maintien en détention, même dans un centre hospitalier viole les dispositions de l’article 140 du code de procédure pénale. Farba doit être mis sous bracelet électronique avant que l’irréparable ne se produise. Ne serait-ce que pour des raisons humanitaires. La vie humaine… pic.twitter.com/heEpMnz4FM
— Babacar Ba (@BabacarrBa) September 19, 2025
