Dégradation de l’état de santé de Farba Ngom : Babacar Ba plaide pour sa libération sous bracelet électronique

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a alerté l’opinion sur la dégradation alarmante de l’état de santé de Farba Ngom, actuellement hospitalisé aux urgences de l’Hôpital Principal de Dakar à la suite d’un récent malaise.



Dans une publication sur X (anciennement Twitter), M. Ba a dénoncé avec fermeté le maintien en détention du patient, malgré son hospitalisation. Il estime que cette situation "viole les dispositions de l’article 140 du code de procédure pénale".



Il a vivement plaidé pour que Farba Ngom soit mis sous bracelet électronique "avant que l’irréparable ne se produise", insistant sur la nécessité d’agir "ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, car la vie humaine est sacrée".