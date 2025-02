Dégradation persistante de la note du Sénégal : Abdoul Mbaye évoque la nécessité d'une baisse significative du train de vie de l'État

La notation financière du Sénégal par les agences internationales continue de se dégrader. Face à cette situation préoccupante, Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre sous la présidence de Macky Sall et actuel président du parti politique Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), a exprimé son inquiétude.



Dans une récente publication, Abdoul Mbaye a souligné que cette dégradation continue de la notation du pays doit absolument être stoppée pour éviter des conséquences économiques et financières plus graves. Selon lui, la communauté financière attend des signaux forts de la part des autorités sénégalaises, notamment des actions concrètes pour redresser la situation.



L'ancien Premier ministre a évoqué la nécessité d'une baisse significative du train de vie de l'État. Une mesure qu'il considère comme impérative pour rétablir la confiance des investisseurs et préserver la stabilité économique du pays. Il a insisté sur le fait que cette prise de conscience devait rapidement se traduire par des actions concrètes, affirmant que "10 mois ont été perdus" depuis que le problème a été identifié, sans qu’aucune mesure véritablement efficace ne soit prise pour y remédier.



Les inquiétudes exprimées par Abdoul Mbaye font écho à des préoccupations plus larges concernant la gestion économique du Sénégal, notamment en ce qui concerne le financement de projets d'envergure et l'endettement croissant du pays. Les agences de notation ont déjà alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de réduire les déficits budgétaires et de renforcer la gestion des finances publiques pour éviter une crise de solvabilité.