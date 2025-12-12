Assemblée nationale : Le “terameeting” de Sonko à l’origine d’un clash entre deux députées de l’opposition

La séance parlementaire de ce vendredi 12 décembre 2025 a été marquée par un incident inattendu au sein du groupe Taku-Wallu. Deux députées de l’opposition, pourtant alliées, en sont venues à un échange particulièrement tendu.



Les protagonistes sont Fatou Sow, 8e vice-présidente de l’Assemblée nationale, élue de Keur Massar et présidente des femmes du Parti démocratique sénégalais (PDS), et Racky Diallo, députée de l’Alliance pour la République (APR).



Le « terameeting » au cœur de la discorde



À l’origine de la tension : la participation de Fatou Sow au « terameeting » organisé par Ousmane Sonko le 8 novembre dernier.

Racky Diallo, attachée à une ligne d’opposition dure, aurait vertement reproché à sa collègue cette présence, qu’elle considère comme une entorse à la stratégie commune, voire comme un signal politique malvenu.



Fatou Sow est également accusée d’avoir adopté une posture jugée trop conciliante envers certains membres du gouvernement lors de leur passage devant l’Assemblée, ce que Racky Diallo assimile à un « affaiblissement » de la posture offensive le fameux « gatsa gatsa » que l’opposition souhaite maintenir.



Échange amer et tension maîtrisée de justesse



La discussion a rapidement dégénéré en un échange de propos acerbes, frôlant la confrontation physique. Selon plusieurs témoins, des gifles ont été évitées de justesse grâce à l’intervention rapide des huissiers et de certains députés.



Face à l’escalade verbale, la présidence de l’Assemblée a été contrainte de suspendre la séance.



Cet incident met à nouveau en lumière les fissures internes au sein du bloc de l’opposition, révélant au grand jour des divergences stratégiques et une discipline collective mise à rude épreuve.

