Délocalisation Hôpital Le Dantec : l'AHDIS parle de "scandale" et invite les Sénégalais à s'opposer à ce projet

L'Action humaine pour le développement intégré au Sénégal (AHDIS) dénonce le déménagement en cours de l'hôpital Aristide LE DANTEC qu'elle considère d'scandaleux. Elle invite les Sénégalais à s'opposer à ce projet.



" Le déménagement en cours de l'hôpital Aristide LE DANTEC et le bradage de son foncier méritent que tout citoyen épris de paix et de solidarité en faveur de ses patients se mobilise contre ce projet funeste du Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall", peut-on lire dans leur communiqué.



Elle ajoute : "Personne n'aurait trouvé à y redire si ce projet était juste limité à la reconstruction d'un nouvel hôpital dans des conditions transparentes, au grand bénéfice des populations. Malheureusement tel n'est pas le cas pour plusieurs raisons ci-dessous énumérées :

Des organes de presse rapportent que des malades sont en train de mourir, car forcés à quitter l'hôpital, pour aller continuer leurs soins dans des structures inappropriées ;

Le personnel dit être dans le désarroi parce que les déclarations des autorités relatives à leur redéploiement vers d'autres structures hospitalières demeurent floues ;



Le mode de financement de la reconstruction de l'hôpital par le bradage d'une partie de ce patrimoine national relève d'une solution simpliste et facile préférée à une recherche rigoureuse de financements appropriés pour la sauvegarde de son patrimoine foncier et l'érection d'une infrastructure dotée d'un plateau médical ultra moderne. Nul ne peut croire à la réhabilitation de cette infrastructure selon l'offre de services souhaitée ;



La fuite en avant de l'Etat est manifeste dans ce « business » si l'on sait que le budget du Sénégal est et reste la principale source de financement de projet de ce genre dans un secteur aussi sensible et prioritaire pour tout patriote, que la SANTE".



Pour l'AHDIS, "Les étudiants de la Faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop perdent un précieux hôpital d'application à la grande joie de cercles allergiques à la science".



L'organisation dénonce "cette situation scandaleuse et invite les Sénégalais à s'opposer à ce projet." Elle invite " le mouvement syndical dans son entièreté à se joindre aux forces en lutte pour sauver HALD. Cela est une question de survie pour les millions de sénégalais démunies en provenance de toutes les régions du pays, qui n'accèdent pas aux soins de santé du secteur privé".



"Cette décision autoritaire de brader le foncier de l'Etat pourrait faire tâche d'huile ailleurs au niveau d'autres immeubles et sites de notre patrimoine commun, ici même à Dakar", informe la même source.



AHDIS soutient fortement les nombreuses initiatives prises par des patriotes sénégalais et à l'étranger pour se dresser (avec toute la synergie requise) contre ce projet antipopulaire et dangereux.