Démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue en Italie : 15 dealers dont des Sénégalais arrêtés

Un vaste réseau de trafiquants de drogue a été démantelé par la police italienne à Gênes. Quinze (15) dealers, tous des étrangers dont la plupart des Sénégalais, ont été arrêtés.



Les mis en cause ont été interpellés à la suite d'un mandat d’arrêt lancé contre eux depuis 2021 par la justice italienne, informe le journal « Les Echos » dans sa parution de ce jeudi.



Leur arrestation, rapporte la même source, a été possible ce grâce à des écoutes téléphoniques et à l’exploitation des contenus de caméras de surveillance.



15 Kg de drogue de différentes natures ainsi que près de 16 000 euros en petites coupures ont été saisis par devers eux.