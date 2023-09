Démarrage du parrainage: tout ce que vous devez savoir sur le nombre de parrains et les fiches

Les choses sérieuses commencent pour les candidats à la Présidentielle de 2024. Jeudi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a publié l’arrêté qui fixe le nombre d’électeurs et d’élus requis pour le parrainage d’un candidat en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024. En application des dispositions des articles L.57, L.120, L. 121 et R.76 alinéa 2 du Code électoral, il est précisé dans l’arrêté que « toute candidature à une élection présidentielle est astreinte au parrainage optionnel soit par une liste d’électeurs soit par des députés, soit par des chefs d’exécutif territoriaux (Présidents de conseil départementaux et Maires) ».



Ainsi, d’après le Code électoral, le parrainage par une liste d’électeurs doit être constitué par un minimum de 0,6 % et par un maximum de 0,8 % des électeurs du fichier électoral général. Aussi, le nombre d’électeurs représentatif du minimum est de 44.231 électeurs et 58.975 électeurs pour le maximum. Une partie de ces électeurs-parrains doit obligatoirement provenir de 07 régions au moins à raison de 2.000 au moins par région. Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires.