Dembancané : Amadou Ba s'engage à désenclaver la commune et relancer les projets d'infrastructure

Lors d'une visite de proximité dans plusieurs villages de la commune de Dembancané (Matam), la tête de liste de la coalition Jamm ak Djarin, Amadou Ba, a dénoncé l'enclavement qui affecte cette localité, conséquence, selon lui, de l'interruption des projets d'infrastructure dans le Dandemayo.



"La commune de Dembancané souffre d'un enclavement marqué, et j'ai tenu à venir constater cela personnellement. Il est facile de faire campagne sur des routes goudronnées, mais j'ai préféré voir la réalité des chemins que vous empruntez. On aurait pu vous donner des cars pour vous rejoindre sur la route goudronnée, mais cela n'aurait pas permis de mesurer les efforts que vous faites ni la difficulté que vous endurez pour atteindre la route nationale. Des projets étaient en cours dans le Dandemayo, mais ils sont malheureusement à l'arrêt", a souligné Amadou Ba.



Il s'est engagé, si Jamm ak Djarin obtient la majorité à l’Assemblée nationale, à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des habitants de Dembancané. "Nous nous engageons, si nous remportons la majorité, à relancer ces projets et à désenclaver définitivement Dembancané. Bien que vous disposiez de ressources en eau, l'accès à l'eau potable reste limité dans les foyers. Une fois à l’Assemblée, nous pousserons le gouvernement à répondre à ce besoin crucial. Et si nous avons la majorité, nous agirons directement, car nous contrôlerons à la fois l’Assemblée et le gouvernement pour satisfaire cette demande prioritaire," a-t-il affirmé.