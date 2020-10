Demi-finale Ligue des champions africaine menacée: 9 joueurs du Raja testés positifs au coronavirus

Défait à domicile par le Zamalek, dimanche dernier, en demi-finale aller de la Ligue des champions africaine sur un score d'un but à zéro, le Raja Casablanca ne sera pas en mesure de se rendre en Egypte pour disputer la manche retour prévue samedi prochain. Pour cause, neuf cas positifs de Covid-19 ont été détectés au sein du club.



"Suite à l'apparition d'un cluster au niveau du club de Raja qui compte neuf cas positifs, le reste du club est en obligation de se confiner pour une semaine en attendant de refaire les tests de PCR à la date du 27. 10. 2020", peut-on dans ce communiqué de la déléguée du ministre de la Santé marocaine adressée à la préfecture des arrondissements de CASA- ANF et au président de club RAJA.



Une demande de mise en confinement acceptée par les autorités marocaines. En effet, ces derniers ont retiré l’autorisation spéciale de quitter le territoire national qui avait été accordée au RCA. Le champion du Maroc a par ailleurs été placé à l’isolement pour une semaine, jusqu’au 27 octobre.