Demi-finale Supercoupe d’Arabie Saoudite : Sadio défie Koulibaly pour une place en finale

Ce lundi 8 avril 2024, l'antre de Mohammed Bin Zayed à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) aura l'honneur d'accueillir les retrouvailles entre Al-Nassr et Al-Hilal à 19h30. L'enjeu sera une place en finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite.



Leader de Saudi Pro League et qualifiée pour les demi-finales de C1 d'Asie et de Coupe du roi des champions d'Arabie saoudite, l'équipe de Kalidou Koulibaly est sur tous les tableaux en cette fin de saison. C'est fort de cela qu'elle va défier Al-Nassr de Sadio Mané.



Toutefois, l'ancien attaquant de Liverpool sera en quête d'une place en finale, mais aussi d'une revanche sur son partenaire en sélection. En effet, son équipe reste sur deux défaites contre Al- Hilal.



Le 8 février dernier, les poulains du coach portugais Jorge Jesus avaient battu les partenaires de Ronaldo en match amical (2-0) à Riyad. De retour de la CAN 2023, le capitaine des Lions a été titularisé, alors que le n°10 des Lions avait joué 45 mn. Sergej Milinković Savić (17') et Salem Al- Dawsari (30') étaient les deux buteurs. Al-Hilal a aussi remporté le match aller en championnat par 3 buts à 0, le 1er décembre 2023. Sergej Milinković Savić (64') et Aleksandar Mitrović (90' et 90'+2) étaient passés par là.



La dernière victoire d'Al-Nassr sur Al-Hilal remonte en Coupe arabe des clubs champions (1-2) le 12 août 2023. Un doublé de Ronaldo (74' et 98') avait permis aux Jaune et Bleu de dominer les Bleu et Blanc.



L’autre demi-finale oppose Al-Ittihad de Karim Benzema à Al-Wehda d’Odion Ighalo. Mal en point depuis le début de la saison, le champion d’Arabie Saoudite 2023, Al-Ittihad essaiera d’éliminer son adversaire pour atteindre la finale et chercher à remporter la Supercoupe pour sauver sa saison.





Programme demi-finale



Lundi 8 avril 2024



17h00 Al-Ittihad / Al-Wehda



19h30 Al-Hilal / Al-Nassr