Démis de ses fonctions de ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté grandement félicité sur les réseaux sociaux

Il était difficile de le reconnaître sans l’exposer lorsqu’il était en fonction. Moustapha Diakhaté est un authentique patriote. Mandataire syndical j’avais aussi pu mesurer la force avec laquelle il défendait les intérêts de ses mandants. pic.twitter.com/lcLbwcKcwZ — Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) October 29, 2019

Le président sénégalais, Macky Sall a mis fin lundi soir aux fonctions de son ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté. Ce limogeage intervient après sa déclaration sur l’épineuse question d’un éventuel 3e mandat du président Sall.Dans une émission télévisée « Sen Jotaay », le ministre conseiller estime que « la manière dont Macky Sall veut mettre un terme à cette polémique est contreproductive. S’il veut limoger toute personne qui en parle ou si des gens de l’Apr insultent ceux qui expriment leur point de vue, cela pose problème. Le président ne devrait pas cautionner ces insultes et le limogeage de Sory Kaba (ancien directeur des Sénégalaise de l’extérieur) a créé plus de problèmes qu’il n’en a réglé, en ravivant une polémique qui n’a pas lieu d’être ».A propos de sa démarche jugée provocatrice, Moustapha Diakhaté assume et se dit un homme libre. « Il m’est égal d’être limogé ou maintenu à mon poste. J’ai rejoint Macky avant même qu’il ait un pouvoir de nomination. Si, aujourd’hui, il souhaitait me démettre de mes fonctions, je le remercierais ».Ayant certainement appris la nouvelle, il a remercié le chef de l’Etat d’avoir mis fin à ses fonctions de ministre conseiller. "Je remercie le Président de la République d’avoir mis fin à mes fonctions de ministre-conseiller. Je le remercie également de m’avoir associé depuis 2008 à ses actions au sein de l’Apr et de son magistère", se résigne-t-il à travers une note publiée sur sa page facebookSans tarder, des internautes sénégalais se sont excités à le féliciter et à saluer son courage et son patriotisme. C’est l’ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye qui a ouvert le bal en saluant son patriotisme.