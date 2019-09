Démolition de la maison de Me Moussa Bocar Thiam aux Almadies: Macky se mêle du dossier et donne des directives à Mame Boye Diao

La démolition de la maison de Me Moussa Bocar Thiam sise aux Almadies, préoccupe le chef de l'Etat, qui se trouve actuellement à New-York pour participer au Sommet des Nations Unies sur le Climat.



D'après Seneweb le président de la République, Macky Sall, a instruit l'actuel Directeur des Domaines Mame Boye Diao de recevoir "en urgence" l’avocat et homme politique, qui a récemment rejoint le parti au pouvoir, ce mercredi, dans l'après-midi.



La maison de l’ancien porte-parole du Ps avait été détruite, la semaine passée, par la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (Dscos) au motif que le terrain a été attribué au Président malien, Ibrahima Boubacar Keita. Pour trouver une solution à ce litige, le chef de l'État a demandé à Mame Boye Diao de prendre le dossier en main.



Affaire à suivre...