Départ imminent pour Valverde

Les médias catalans en sont certains, ce n'est plus qu'une question d'heures. Après un cauchemar en guise de fin de saison et une élimination en finale de la Coupe du Roi ce week-end, Valverde semble avoir atteint un point de non-retour.

Jordi Basté, directeur du programme 'El Mon a RAC1' a confirmé ce mardi matin que le départ de l'entraîneur espagnol devrait être annoncé dans la journée.

Si les chiffres de l'entraîneur du Barça sont excellents depuis son arrivée il y a deux ans de cela, l'humiliation en Ligue des champions sur deux années consécutives et l'élimination en Coupe du Roi furent de trop.

Si l'adieu de l'entraîneur n'est toujours pas officiel pour le moment, plusieurs noms se font déjà entendre dans la presse espagnole comme possibles remplaçants pour diriger le banc des 'blaugrana'.

Le favori semble pour le moment être Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur de la Belgique, qui devra d'abord quitter ses fonctions en Belgique avant de répondre à un possible appel de Josep Maria Bartomeu.





Avec Besoccer