Département de Foundiougne: la campagne agricole menacée par une longue pause pluviométrique

L’hivernage qui s’est timidement installé dans le département de Foundiougne (ouest du Sénégal, située dans le Sine-Saloum) et qui a créé un grain d’espoir chez les producteurs est menacé par la discontinuité des pluies ces derniers jours. Cette pause pluviométrique inquiète sérieusement les producteurs de cette localité.



Dans ce département considéré comme le grenier de la région de Fatick, l’agriculture est la principale activité économique de cette partie du Sine. Malheureusement, cette localité entame l’hivernage avec inquiétude cette année. En effet, la campagne agricole 2021-2022, qui a bien commencé avec les premières pluies enregistrées en juin et la mise sur pied très tôt des intrants, vire à l’inquiétude dans certaines zones.



Dans les collectivités territoriales de Passy, Sokone, et Niassène par exemple, l’hivernage n’a pas encore démarré. Les rares pluies enregistrées n’ont pas permis la germination des semis. A Diagane Barka, commune situé à quelques 50m de Foundiougne, la rareté des pluies affecte sérieusement le bon déroulement de la campagne agricole. Cette situation a entrainé le re-semis du mil, alors que pour l’arachide, les producteurs attendent toujours les pluies utiles. La même situation observée dans les communes de Sokone, de Passy Djilor et Diosong, informe le journal « Le Soleil ».



Selon Ousmane Thiam, chef de Service départemental du Développement Rural (SDDR) de Foundiougne, le département a enregistré des pluies mal reparties dans le temps et dans l’espace cette année. Il a indiqué que, les 13 postes du département sont déficitaires comparés à l’année dernière à la même période et les cultures se fanent dans les communes de Passy, Niassène, Diosong, Diagane Barka, Sokone, Passy et Djiolor faute de pluies. Mais, Ousmane Thiam a aussi rassuré que, malgré ce déficit pluviométrique et cette longue pause, l’hivernage peut encore être sauvé si, dans les jours à venir, les pluies importantes sont enregistrées.



Il a aussi signalé qu’en dépit de cette pluviométrie globalement déficitaire, les semis se portent bien dans cette partie du département de Foundiougn. Notamment dans les communes de Nioro Alassane Tall, Touba-Couta, Karang, Mbam, Soumb, Keur Samba Gueye et Keur Saloum Diané. « Dans ces localités, l’hivernage s’installe lentement, mais sûrement avec des semis bien arrosés. Ici, l’arachide se porte bien ainsi que les autres cultures, même si, là aussi, des pluies plus abondantes sont les bienvenues », conclut-il.