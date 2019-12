Département de Kougheul: trois morts et 13 blesses dont 6 grave dans un accident

Trois personnes ont été tuées et 13 autres blessées dont six graves dans un accident survenu vendredi à hauteur du village de Lour Escal, dans le département de Koungheul (Kaffrine), rapporte l'Aps.



Un véhicule de transport en commun a heurté un arbre après l’éclatement d’un de ses pneus, selon le commandant des sapeurs-pompiers de Koungheul, Babacar Ndiaye, soulignant que deux personnes sont mortes sur le coup. La troisième a perdu la vie après son évacuation à l’hôpital régional de Kaffrine.



Le drame s’est produit vers 14 heures sur la route de Lour Escal menant à Koungheul. L'Aps précise que le véhicule qui transportait des commerçants et du bétail venait du marché hebdomadaire de Thionnokh, une localité située à une trentaine de kilomètres de la commune de Koungheul.



Les corps des deux premières victimes ont été déposés à la morgue du district sanitaire de Koungheul et les blessés graves évacués à l’hôpital de Kaffrine.