Dépollution de la Baie de Hann: les travaux démarrent à la fin du mois de septembre 2020 (Directeur Onas)

Le projet de dépollution de la Baie de Han, vieux de près d’une vingtaine d’années, va enfin devenir une réalité. Les travaux vont démarrer à la fin du mois de septembre prochain. C’est le Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas), Lansana Gagny Sakho qui donne la nouvelle.



« Nous avons attendu pendant 20 ans. C’est une longue période pendant laquelle les populations ont eu beaucoup de problème de santé publique à cause des impacts néfastes de la pollution de la Baie. Mais d’ici la fin du mois de septembre, les travaux de dépollution de la baie vont débuter », a déclaré M. Sakho mercredi, lors de la pose d’un dégrilleur sur le Canal 6, initiée par le collectif « Baie de Hann » pour éviter le déversement des déchets solides dans la mer.



Le Dg de l’Onas d’informer que certaines entreprises qui rentrent dans le cadre du projet ont déjà commencé à faire des sondages. Avant de lancer un appel aux riverains de la baie, ceux de Hann, de Thiaroye et Mbao, à se mobiliser et à s'engager davantage autour du projet de dépollution de la plage de Hann qui fut l'une des plus belle au monde.



A rappeler que le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération (Mepc) a signé, début juin, avec l'Agence Française de Développement (AFD) une convention d'un montant de 853 milliards de F Cfa afin de soutenir les familles impactées par ledit projet.