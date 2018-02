Dérapage raciste : West Ham a suspendu son Directeur du recrutement

The Club has made a statement. https://t.co/WdHPScp2Kv — West Ham United (@WestHamUtd) 1 février 2018

West Ham a suspendu jeudi son directeur chargé de recrutement Tony Henry. Ce dernier aurait déclaré ne plus vouloir signer de joueurs africains. Selon le Daily Mail, il désirait en limiter le nombre, car « ils ont une mauvaise attitude » et « causent du chaos » lorsqu’ils ne sont pas intégrés à l’équipe. Les dirigeants des Hammers l’ont donc suspendu de toutes ses fonctions en attendant une enquête complète et approfondie.Lors d’échanges de mails, Henry aurait déclaré que c’était une politique soutenue par le club et que l’ensemble de la direction ne souhaitait pas avoir plus de joueurs d’origine africaine au sein du club. « Nous avons eu des problèmes avec Diafra Sakho. Nous constatons que quand ils ne sont pas dans l’équipe, ils provoquent le chaos ». Lorsqu’on lui a ensuite demandé si son point de vue était discriminatoire à l’égard des joueurs africains, l’Anglais aurait répondu : « De quelle manière ? »Source SFR Sports